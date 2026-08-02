बाल गंगाधर की पुण्यतिथि पर किया याद
कटवांमाफी गांव के पर्यावरण संरक्षक डॉ. परशुराम सिंह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। सभी वर्गों को राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई।
इलिया, हिन्दुस्तान संवाद। चकिया तहसील क्षेत्र के कटवांमाफी गांव निवासी पर्यावरण संरक्षक, वृक्ष बंधु एवं राष्ट्र सृजन अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. परशुराम सिंह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर शनिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कटवामाफी गांव में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धासुमन अर्पित कर न उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। उनका प्रसिद्ध नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। आज भी देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमान की भावना का संचार करता है। उन्होंने कहा कि तिलक के विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।डॉ.
सिंह ने कहा कि देश के विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने युवाओं और समाजसेवियों से राष्ट्र निर्माण एवं जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि यही लोकमान्य तिलक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
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