डॉ. पंकज ने संभाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार
भागलपुर के जेएलएनएमसीएच के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. पंकज कुमार को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक का अतिरिक्त चार्ज मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 जुलाई को आदेश जारी किया। डॉ. कुमार ने 3 अगस्त को अपना पद ग्रहण किया। उनकी जिम्मेदारियों में स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन और मरीजों को सेवा प्रदान करना शामिल है।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। जेएलएनएमसीएच, भागलपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉ. पंकज कुमार को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के उपाधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में 31 जुलाई को आधिकारिक आदेश जारी किया गया था। डॉ. पंकज कुमार ने तीन अगस्त को औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अब सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं और चिकित्सीय सुविधाओं के सुचारू संचालन की मुख्य जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। पदभार संभालने के साथ ही डॉ. पंकज कुमार के कंधों पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने तथा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होगी।
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