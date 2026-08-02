सामाजिक न्याय के लिए संगठित हों:पल्लवी पटेल
दरियाबाद। अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय नेता व सिराथू से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में सामाजिक न्याय के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। युवक रोजगार की मांग करते हैं, परंतु उन्हें लाठियों का सामना करना पड़ता है।
दरियाबाद। अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय नेता व सिराथू से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में सामाजिक न्याय के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को वोट की ताकत दी है, इसलिए पहले सामाजिक फिर आर्थिक और उसके बाद राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़नी होगी।
27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग का अधिकार
उन्होंने कहा कि 27 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, जबकि अन्य मुद्दों पर तुरंत चर्चा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब समाज के युवाओं पर अत्याचार होते हैं, तब उनकी आवाज दबा दी जाती है। डॉ. पटेल ने कहा कि देश का मेहनतकश समाज सीमाओं की रक्षा से लेकर विकास तक हर क्षेत्र में योगदान देता है, लेकिन अधिकार मांगने पर उसे लाठियां मिलती हैं। युवाओं से संयम के साथ संघर्ष करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार देने के वादे पूरे नहीं हुए, नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन से आम जनता को भारी परेशानियां झेलनी पड़ीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 27 हजार प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के आदेश का भी विरोध किया。
चुनाव और समाज का जागरूकता
उन्होंने कहा कि यदि समाज आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जागरूक नहीं हुआ तो उसके अधिकार लगातार कमजोर होते जाएंगे। सम्मेलन में हाफिज मोबीन, सीएल पटेल, बाबादीन रावत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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