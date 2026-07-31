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डॉ ओम प्रकाश मिश्र को मिला कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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तुलसीपुर के साहित्यकार डॉ. ओम प्रकाश मिश्र को प्रतिष्ठित कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान साहित्य जगत में खुशी की लहर लेकर आया है। उनके उत्कृष्ट साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत रचनाओं के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। साहित्यकारों ने इसे क्षेत्र की गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

डॉ ओम प्रकाश मिश्र को मिला कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान

तुलसीपुर, संवाददाता। तुलसीपुर के वरिष्ठ साहित्यकार व राष्ट्रीय चेतना के कवि डॉ ओम प्रकाश मिश्र को कृष्णचन्द्र हैरत सम्मान से सम्मानित किया गया है। गोंडा में आयोजित प्रतिष्ठित काव्य कलश समारोह में डॉ ओम प्रकाश को सम्मानित किए जाने पर साहित्य जगत में खुशी की लहर है। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, पुरानी बाजार निवासी डॉ ओम प्रकाश मिश्र को उनकी उत्कृष्ट साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत रचनाओं के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान मिलने की सूचना पर बलरामपुर जनपद के साहित्यकारों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।

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वरिष्ठ साहित्यकार विनोद सिंह कलहंस, कन्हैया लाल वर्मा, नीता सिंह नवल, सौरभ जैन, शिवाकांत मिश्रा, नीरज पांडेय, सविता बृजेश, अजय प्रधान, प्रशांत मिश्रा, चंद्रशेखर मिश्रा, संत शरण त्रिपाठी और सुरेंद्र सिंह सहित तमाम साहित्यकारों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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