हल्द्वानी की डॉ.नेहा ने आईआईटी दिल्ली से की पीएचडी
हल्द्वानी की डॉ. नेहा आर्या को आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की उपाधि मिली। उनका शोध विषय तकनीकी और शहरी भारतीय श्रम बाजार का गतिशीलता था। सम्मान से पहले उन्होंने सेंट मेरी कॉन्वेंट, सेंट स्टीफन्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आठ अगस्त को उन्हें सम्मानित किया गया।
संतोष जोशी हल्द्वानी। हल्द्वानी की डॉ.नेहा आर्या को आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की उपाधि मिली है। आठ अगस्त को आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उनका सम्मान हुआ। वह श्याम विहार निवासी सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक राजन लाल आर्या की पुत्री हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी पूरी की। उनका शोध विषय टेक्नोलॉजी एण्ड एम्पावरमेंट प्लेटफार्म वर्क एण्ड द डायनेमिक्स ऑफ अर्बन इंडियन लेबर मार्केट था। नेहा ने सेंट मेरी कॉन्वेंट, सेंट स्टीफन्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा ली। वे मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। उन्हें इटली और साल्जबर्ग में फेलोशिप भी मिल चुकी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें