संस्कृत शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. नयन सम्मानित
कहलgaon के डॉ. नयन तिवारी को संस्कृत शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भागलपुर प्रमंडल स्तर पर सम्मानित किया गया। यह समारोह वृंदावन कॉन्फ्रेंस हॉल में हुआ, जहां शिक्षा उपनिदेशक सुभाष गुप्ता और पीटीईसी नगरपारा के प्राचार्य डॉ. संतोष यादव ने उन्हें सम्मानित किया।
कहलगांव, निज प्रतिनिधि। कहलगांव प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक आचार्य एवं संस्कृत भारती के सदस्य डॉ. नयन तिवारी को रविवार को भागलपुर प्रमंडल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वृंदावन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समारोह में शिक्षा उपनिदेशक सुभाष गुप्ता एवं पीटीईसी नगरपारा के प्राचार्य डॉ. संतोष यादव ने उन्हें सम्मान प्रदान किया।
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