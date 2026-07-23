छात्रों व महिलाओं पर बल प्रयोग को लेकर डा मुरली मनोहर जोशी ने जताया दुख----------------------------भाजपा के मार्गदर्शक ने पोस्ट कर व्यक्त की अपनी पीड़ा-----------------------नईदिल्ली। विशेष...

छात्रों व महिलाओं पर बल प्रयोग को लेकर डा मुरली मनोहर जोशी ने जताया दुख--------------------------- -भाजपा के मार्गदर्शक ने पोस्ट कर व्यक्त की अपनी पीड़ा

स्थिति का विवरण नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा मुरली मनोहर जोशी भी छात्रों के आंदोलन को लेकर मौजूदा हालात से बेहद दुखी है। जिस तरह से छात्रों व महिलाओं पर बल प्रयोग किय़ा गया, उसका जिक्र करते हुए डा जोशी ने न केवल अपनी पीड़ा व्यक्त की है, बल्कि कहा है कि ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा。

डॉ जोशी का प्रभाव डा जोशी का यह पोस्ट उस समय आया है जबकि सरकार व विपक्ष छात्रों के आंदोलन में टकराव की स्थिति में है और छात्र आंदोलनकारी भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। सरकार की लगातार अपील व संवाद की कोशिशें भी सफल नहीं हो पा रही है। ऐसे में डा जोशी का यह बयान काफी अहम है। डा जोशी जैसे बड़े नेता के बयान के गहरे अर्थ है और इसका सरकार पर असर पड़ सकता है।

छात्रों की चिंताएँ डा जोशी ने अपने पोस्ट में कहा है कि यह देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं। उनकी चिंताएँ और सरोकार वास्तविक हैं। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाये। मुझे य़ह देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा。

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