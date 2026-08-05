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मुकेश राम बने बसपा आरा लोकसभा प्रभारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार राम को आरा लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। राजाराम, शंकर महतो, हरिकेश्वर पासवान और भोजपुर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार उपस्थित थे।

मुकेश राम बने बसपा आरा लोकसभा प्रभारी

आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी हिन्दी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. मुकेश कुमार राम को आरा लोकसभा का प्रभारी बनाए जाने पर बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व राज्यसभा सांसद सह पूर्व एमएलसी राजाराम, बिहार प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर हरिकेश्वर पासवान और जिलाध्यक्ष भोजपुर धर्मेंद्र कुमार की उपस्थिति में डॉ मुकेश कुमार को लोकसभा आरा का प्रभारी बनाया गया है। बधाई देने वालों में मृत्युंजय भारद्वाज, संजय चतुर्वेदी आदि शामिल हैं।

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