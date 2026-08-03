दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी

दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ मांगी
देवा शरीफ में डॉ. मोहसिन आजाद शाह ने लल्लन वारसी, जमील अहमद और मोहम्मद कय्यूम के साथ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआ की। उन्होंने कहा कि हाजी वारिस अली शाह की दरगाह मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देती है।
देवा शरीफ। शाह अलवी वेलफेयर सोसायटी उत्तर प्रदेश के संयोजक डॉ. मोहसिन आजाद शाह ने देवा ननगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी लल्लन वारसी, पूर्व प्रमुख पति जमील अहमद,, मोहम्मद कय्यूम प्रधान आदि लोगों के साथ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाकर अमन चैन की दुआएं मांगी। कहा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाले हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर सुकून मिलता है।
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