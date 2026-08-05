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राइजिंग सन स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी को मिली पीएचडी की उपाधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर देहात के अकबरपुर स्थित राइजिंग सन पब्लिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी डा. मानवेन्द्र सिंह सोलंकी को आगरा के डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने दीक्षान्त समारोह में उपाधि ग्रहण की और शिक्षा के विकास में योगदान देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

राइजिंग सन स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी को मिली पीएचडी की उपाधि

कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर के बाढ़ापुर स्थित राइजिंग सन पब्लिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी को भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उन्हें डाक्टर उपाधि मिलने पर लोगों ने खुशी जताई है। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के 92 वें दीक्षान्त समारोह का आयोजन तीन अगस्त को किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय की ओर से तमाम उपाधियों का वितरण किया गया। यहां 164 उपाधियां पीएचडी धारकों को वितरित की गईं। अंग्रजी विषय में 9 उपाधियां दी गईं। इसमें अंग्रेजी में ही पीएचडी की एक उपाधि अकबरपुर के राईिजंग सन पब्लिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी मानवेन्द्र सिंह सोलंकी को प्रदान की गई।

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इस तरह वह अब डाक्टर उपाधि का उपयोग अपने नाम के साथ कर सकेंगें। डा. मानवेन्द्र सिंह ने कहाकि दीक्षान्त समारोह दीक्षा का अंत माना जाता है,लेकिन वह शिक्षा से हमेशा जुड़े रहेंगें और जीवन पर्यन्त शिक्षा और शिक्षार्थी के लिये समर्पित रहेगें और कानपुर देहात की शिक्षा व्यवस्था का सुधारने में सतत प्रयत्नशीन रहेंगें। उन्हें पीएचडी की उपाधि मिलने पर उनके परिजनों के साथ राईिजंग सन स्कूल के प्रधानाचार्य राम प्रकाश पाल, उमाकांत गर्ग, समेत अन्य शिक्षा विदों ने भी बधाई दी।

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