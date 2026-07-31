सीएचसी अछल्दा में डॉ. मंजू गुप्ता को भावभीनी विदाई

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा में हेल्थ विजिटर के पद से सेवानिवृत्त हुईं डॉ. मंजू गुप्ता के सम्मान में शुक्रवार को भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके लंबे सेवाकाल एवं स्वास्थ्य सेवाओं में दिए गए योगदान की सराहना करते हुए सम्मानित किया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि डॉ. मंजू गुप्ता ने अपने पूरे सेवाकाल में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य किया। उन्होंने मरीजों की सेवा के साथ-साथ विभागीय दायित्वों का भी जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन किया। उनके कार्य व्यवहार और सेवा भावना को हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, डॉ. शिवेंद्र चौहान, डॉ. राजेश यादव, अमित अटल, संजीव कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।