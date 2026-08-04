केंद्रीय नियमन के दायरे में आए योग और प्राकृतिक चिकित्सा
भाजपा के मुख्य सचेतक डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के नियमन को लेकर चिंता प्रकट की। उन्होंने आयुष मंत्रालय से 2020 के राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम में संशोधन की मांग की, ताकि योग को केंद्रीय वैधानिक नियमन में लाया जा सके और चिकित्सा छात्रों को समान अवसर मिल सके।
भाजपा के मुख्य सचेतक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन के माध्यम से आयुष मंत्रालय से राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 में संशोधन की मांग की है। वाजपेयी ने बताया कि गत दिनों राज्यसभा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े विषय को उठाया गया। कहा कि भारत योग की जन्मस्थली है। हालांकि यह एक बड़ी विडंबना है कि जिस देश ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई, उसी देश में योग और प्राकृतिक चिकित्सा आज भी केंद्रीय वैधानिक नियमन से वंचित हैं। केंद्रीय वैधानिक नियमन और आयोग के दायरे में न होने के कारण कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
शिक्षा, पंजीकरण, क्लिनिकल मानकों, उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में असमानता उत्पन्न हो रही है।डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आयुष मंत्री से आग्रह किया कि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 में शीघ्र संशोधन कर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को केंद्रीय वैधानिक नियमन के अंतर्गत शामिल किया जाए। साथ ही, बीएनवाईएस विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की मांग की।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
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राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।