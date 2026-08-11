डॉ. कौशल झा बने समर्थ के नोडल अफसर
मुजफ्फरपुर में डॉ. कौशल झा को विवि के समर्थ पोर्टल का नया नोडल नियुक्त किया गया है। यह निर्णय विवि प्रशासन द्वारा परीक्षा नियंत्रक के काम की अधिकता के कारण लिया गया है। डॉ. झा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं।
मुजफ्फरपुर। डॉ. कौशल झा को विवि के समर्थ पोर्टल का नोडल बनाया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार को विवि प्रशासन ने जारी की। इससे पहले परीक्षा नियंत्रक समर्थ पोर्टल के नोडल थे। विवि की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रक के पास काम की अधिकता के कारण समर्थ पोर्टल का नया नोडल डॉ. कौशल झा को बनाया गया है। डॉ. झा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं।
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