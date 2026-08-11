Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डॉ. कौशल झा बने समर्थ के नोडल अफसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में डॉ. कौशल झा को विवि के समर्थ पोर्टल का नया नोडल नियुक्त किया गया है। यह निर्णय विवि प्रशासन द्वारा परीक्षा नियंत्रक के काम की अधिकता के कारण लिया गया है। डॉ. झा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं।

डॉ. कौशल झा बने समर्थ के नोडल अफसर

मुजफ्फरपुर। डॉ. कौशल झा को विवि के समर्थ पोर्टल का नोडल बनाया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार को विवि प्रशासन ने जारी की। इससे पहले परीक्षा नियंत्रक समर्थ पोर्टल के नोडल थे। विवि की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रक के पास काम की अधिकता के कारण समर्थ पोर्टल का नया नोडल डॉ. कौशल झा को बनाया गया है। डॉ. झा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं।

ये भी पढ़ें:कॉलेज और विभाग छात्रों के आवेदनों को करेंगे अपलोड
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News University Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।