एलएसएम के डॉ.कमलेश को सम्मान मिलने पर खुशी
एलएसएम कैंपस के कुलानुशासक डॉ. कमलेश कुमार भाकुनी को शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अटल बिहारी बाजपेयी सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैंपस निदेशक सहित अन्य प्राध्यापकों ने डॉ. भाकुनी को शुभकामनाएं दीं।
प्रकाश, पिथौरागढ़। एलएसएम कैंपस में तैनात कुलानुशासक डॉ.कमलेश कुमार भाकुनी को अटल बिहारी बाजपेयी सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक फाउंडेशन की ओर से वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ.भाकुनी को शिक्षा व शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। सम्मान मिलने पर कैंपस निदेशक डॉ.हेम चंद्र पाण्डेय,डीएसडब्ल्यू डॉ.डीके उपाध्याय,डॉ.गरिमा पुनेठा,डॉ.रुचिता पंगरिया,डॉ.नीलाक्षी जोशी,डॉ.प्रीति पंत,डॉ.चारु पंत,डॉ.अक्षिता जोशी,डॉ.राकेश वर्मा,डॉ.केके बिजल्वाण,डॉ.चंदन सिंह जीना,डॉ.भाष्कर जोशी,पंकज जोशी,डॉ.दिनेश पंत,रश्मि कार्की,दिनेश जोशी सहित अन्य प्राध्यापकों ने शुभकामनाएं दी हैं।
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