कार्डियोलॉजी राष्ट्रीय क्विज में डॉ. जयकृत चौधरी दूसरे स्थान पर
कार्डियोलॉजी राष्ट्रीय क्विज में डॉ. जयकृत चौधरी दूसरे स्थान पर फोटो देहरादून। श्री महंत
कार्डियोलॉजी राष्ट्रीय क्विज में डॉ. जयकृत चौधरी दूसरे स्थान पर फोटोदेहरादून। श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डीएम कार्डियोलॉजी फाइनल ईयर रेजिडेंट डॉ. जयकृत चौधरी ने जेडवाईएमईए कार्डियोलॉजी नेशनल क्विज फिनाले में दूसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। डॉ. जयकृत उत्तराखंड से फिनाले में पहुंचने वाले एकमात्र कार्डियोलॉजिस्ट रहे।विभिन्न चरणों में चिकित्सकीय ज्ञान, क्लिनिकल समझ, त्वरित निर्णय क्षमता और विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने देश की शीर्ष छह फाइनलिस्ट टीमों में जगह बनाई। अस्पताल के चेयरमैन श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज ने डॉ. जयकृत और कार्डियोलॉजी विभाग को बधाई दी।
विभागाध्यक्ष एवं कैथ लैब निदेशक प्रो. डॉ. तनुज भाटिया ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के फिनाले तक पहुंचना पूरे विभाग के लिए गौरव का विषय है। प्रतियोगिता में कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन से जुड़े विषयों पर प्रतिभागियों की विशेषज्ञता परखी गई।
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