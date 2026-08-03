कोडरमा सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक डॉ. फरहाना आज संभालेंगी पदभार
कोडरमा सदर अस्पताल की नई उपाधीक्षक डॉ. फरहाना महफूज ने आज कार्यभार संभाला। वे पहले हजारीबाग जिले के चौपारण में चिकित्सा पदाधिकारी थीं। डॉ. फरहाना का उद्देश्य मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. रंजीत कुमार का तबादला रांची हुआ है।
कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा सदर अस्पताल को नई उपाधीक्षक डॉ. फरहाना महफूज आज अपना कार्यभार संभाल सकती हैं। इससे पहले डॉ फरहाना हजारीबाग जिले के चौपारण स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा पदाधिकारी थीं। वहीं, कोडरमा सदर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ रंजीत कुमार का तबादला रांची हो गया है। हिन्दुस्तान से बातचीत के दौरान डॉ. फरहाना महफूज ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराना उनका पहला काम होगा। कहा कि यह सभी को सुनिश्चित करना होगा कि मरीजों का हर काम समय से हो और सही तरीके से हो। कहा कि कोडरमा सदर अस्पताल की सारी वस्तु स्थिति से वह अवगत हैं।
अस्पताल के कर्मियों के सहयोग से जल्द ही लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बतातें चलें कि डॉ. फरहाना महफूज कोडरमा सदर अस्पताल की 27वीं उपाधीक्षक होंगी। इधर, अस्पताल प्रशासन ने भी नई उपाधीक्षक के योगदान को लेकर तैयारी पूरी कर ली है।
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