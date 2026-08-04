सदर अस्पताल के नए डीएस डॉ फरहाना ने संभाला पदभार, डॉ. रंजीत को दी गई विदाई
कोडरमा सदर अस्पताल में डॉ. फरहाना महफूज ने उपाधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। विदाई समारोह में निवर्तमान डीएस डॉ. रंजीत कुमार ने सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। डॉ. फरहाना ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिकता बताई।
कोडरमा, वरीय संवाददाता। कोडरमा सदर अस्पताल में मंगलवार को नवपदस्थापित उपाधीक्षक डॉ. फरहाना महफूज ने विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान डीएस डॉ. रंजीत कुमार को चिकित्सकगण, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विदाई दी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. फरहाना ने कहा कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विदाई समारोह में निवर्तमान डीएस डॉ. रंजीत कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टीम भावना एवं सामूहिक प्रयासों के कारण जिले में विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सफल संचालन संभव हो सका।
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