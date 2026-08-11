कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार को श्रीनगर में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस यात्रा में युवाओं और छात्रों ने भाग लिया और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ निकले।

श्रीनगर में विशाल तिरंगा यात्रा में दिखी देशभक्ति

श्रीनगर। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मंगलवार सुबह श्रीनगर में आयोजित ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

तिरंगा यात्रा की विशेषताएँ श्रीनगर और श्रीकोट क्षेत्र में निकली तिरंगा यात्रा में स्थानीय युवाओं, लोगों और छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकली यात्रा में देशभक्ति के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया। मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। यह हमारे क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमिट गाथा को भी अपने में समेटे हुए है।

प्रधानमंत्री का आह्वान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान, गौरव और संकल्प व्यक्त करने का आह्वान किया।

छात्र-छात्राओं से संवाद कैबिनेट मंत्री ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर सभागार में छात्र-छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद कर तिरंगे के गौरव, महत्व तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान पर चर्चा की। डॉ. रावत ने कहा कि देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव को मजबूत करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम की भावना को सशक्त करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मौके पर जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत, मंडल अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, प्राचार्य मेडिकल डॉ सीएमएस रावत, गणेश भट्ट आदि मौजूद रहे।