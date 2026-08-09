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डॉ. पसबोला को डायबिटीज मेलाइटस में फेलोशिप

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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डॉ. (प्रो.) डीसी पसबोला को मेडोवा मेडिकल एकेडमी, पटना द्वारा डायबिटीज मेलाइटस में फेलोशिप प्रदान की गई है। यह फेलोशिप एक वर्षीय इंटेंसिव प्रशिक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दी गई। डॉ. पसबोला पहले भी आयुर्वेदिक साइंस में फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं और अब डायबिटीज समेत अन्य बीमारियों के प्रबंधन में मदद करेंगे।

डॉ. पसबोला को डायबिटीज मेलाइटस में फेलोशिप
डॉ. पसबोला को डायबिटीज मेलाइटस में फेलोशिप

देहरादून। मेडोवा मेडिकल एकेडमी, पटना की ओर से डॉ. (प्रो.) डीसी पसबोला को डायबिटीज मेलाइटस में फेलोशिप (एफआईडीएम) प्रदान की गई है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान की ओर से यह फेलोशिप एक वर्षीय इंटेंसिव प्रशिक्षण और एग्जिट परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद दी गई। यह कार्यक्रम पीजी डिप्लोमा के समकक्ष माना जाता है, जिसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। डॉ. पसबोला इससे पहले आयुर्वेदिक साइंस में भी फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के माधवबाग इंस्टीट्यूट से डायबिटीज रिवर्सल एक्सपर्ट का प्रशिक्षण लिया है। डॉ. पसबोला ने कहा कि प्रशिक्षण से डायबिटीज मेलाइटस समेत अन्य गैर-संचारी रोगों के प्रबंधन, रिवर्सल और रिमिशन में मदद मिलेगी।

उनकी उपलब्धि पर शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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