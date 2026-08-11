बिहिया आईटीआई में नए सत्र की शुरुआत, छात्रों को सिखाए तनाव से निपटने के गुर
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहिया में नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ में एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोचिकित्सक डॉ. बिंदा सिंह ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और छात्र जीवन में चुनौतियों पर व्याख्यान दिया। छात्रों ने सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। प्राचार्या सुगंधा ने नए विद्यार्थियों का स्वागत किया।
ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉ. बिंदा सिंह ने मानसिक स्वास्थ्य व वेलनेस पर दिया व्याख्यान, छात्रों ने पूछे सवाल जगदीशपुर / बिहिया , निज संवाददाता। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बिहिया में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27/28 का शुभारंभ मंगलवार को अभिविन्यास कार्यक्रम के साथ हुआ। नव नामांकित छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को लेकर जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि मनोचिकित्सक डॉ. बिंदा सिंह ने विद्यार्थियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस पर जानकारी दी। उन्होंने छात्र जीवन में आने वाले मानसिक और व्यावहारिक दबावों को पहचानने तथा उनसे व्यावहारिक तरीके से निपटने के उपाय बताए।
सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने भी सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। संस्थान की प्राचार्या सुगंधा ने नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उन्हें नए सत्र की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आईटीआई के पाठ्यक्रम, अनुशासन और प्रशिक्षण के बाद रोजगार व भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी। संचालन ग्रुप अनुदेशक दयासिंधु कुमार और ठाकुर चंदन कुमार ने किया। इस दौरान नवागंतुक छात्रों को उनके संबंधित अनुदेशकों से परिचित कराया गया और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। मौके पर संस्थान के सभी अनुदेशक और कर्मचारी मौजूद रहे।
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