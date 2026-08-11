डॉ. भारती कश्यप को एसेरस एक्सीलेंस अवॉर्ड
डॉ. भारती कश्यप को नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन में एसेरस एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने केराटोकोनस जैसी जटिल बीमारियों के लेजर उपचार में उत्कृष्टता दिखाई है। सम्मेलन में उन्होंने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लेजर तकनीक के उपयोग के बारे में बताया।
रांची, वरीय संवाददाता। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉ. भारती कश्यप को चश्मा हटाने तथा केराटोकोनस जैसी जटिल कॉर्नियल बीमारी के लेजर उपचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रतिष्ठित एसेरस एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। सात से नौ अगस्त तक आयोजित केराटो-रिफ्रैक्टिव सर्जन्स कॉन्फ्रेंस में उन्हें यह सम्मान एम्स नई दिल्ली के आरपी सेंटर की प्रोफेसर डॉ. राधिका टंडन ने प्रदान किया। सम्मेलन के दौरान डॉ. भारती कश्यप ने विश्व के अग्रणी रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉ. रोहित शेट्टी और देशभर से आए अन्य विशेषज्ञों के समक्ष लेजर इन केराटोकोनस विषय पर अपना शोध पत्र एवं क्लीनिकल अनुभव साझा किया।
डॉ. रोहित शेट्टी के नेतृत्व में आयोजित इस वैज्ञानिक चर्चा में उनके शोध कार्य और नैदानिक सफलता की व्यापक सराहना की गई।डॉ. भारती कश्यप पिछले 20 वर्षों से झारखंड में लेजर विजन करेक्शन के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि उनके संस्थान में पिछले दो वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सक्षम नवीनतम लेजर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस आधुनिक तकनीक से सामान्य चश्मा हटाने के साथ-साथ केराटोकोनस जैसी गंभीर और जटिल बीमारियों के सटीक इलाज में बड़ी सफलता हासिल हो रही है।
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