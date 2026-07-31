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बीएड की छूटी प्रयोगात्मक परीक्षा को 15 तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने 2025-26 के बीएड पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा में शामिल होने का अंतिम अवसर दिया है। छात्र 1 से 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 1000 रुपये का शुल्क विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जमा करना होगा।

बीएड की छूटी प्रयोगात्मक परीक्षा को 15 तक करें आवेदन

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। विश्वविद्यालय ने छूटी हुई प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा के लिए छात्रों को मौका दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया। छात्र एक अगस्त से 15 अगस्त तक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 1000 रुपये निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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