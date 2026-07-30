बीएड की छूटी प्रयोगात्मक परीक्षा को 15 तक करें आवेदन
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के बीएड छात्रों को प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा के लिए अंतिम अवसर दिया है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विद्यार्थी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क 1000 रुपये है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। विश्वविद्यालय ने छूटी हुई प्रयोगात्मक और मौखिक परीक्षा के लिए छात्रों को मौका दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया। छात्र एक अगस्त से 15 अगस्त तक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 1000 रुपये निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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