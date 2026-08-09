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डॉ. आशा को बीएचयू में मिलेगा ‘रामायणी सम्मान’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फोटो है : भागलपुर, वरीय संवाददाता एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग की हेड डॉ.

डॉ. आशा को बीएचयू में मिलेगा ‘रामायणी सम्मान’

भागलपुर, वरीय संवाददाता। एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग की हेड डॉ. आशा तिवारी ओझा को रामायण रिसर्च काउंसिल की तरफ से ‘रामायणी सम्मान’ प्रदान किया जाएगा। 19 अगस्त को तुलसीदास जयंती के अवसर पर बनारस हिंदू विवि (बीएचयू) में सम्मान सौंपा जाएग। यह सम्मान देश के 26 चयनित लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डॉ. ओझा को काउंसिल की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है। डॉ. ओझा ने बताया कि वे 11 वर्ष की अवस्था से ही विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धार्मिक, साहित्यिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रवचन एवं व्याख्यान देती रही हैं। उन्होंने श्रीरामचरितमानस में शोध किया है।

इनकी कृतियां श्रीरामचरितमानस में श्रीराम के वचन रचना तथा मानस में जनमानस चर्चित रही है। इनके प्रवचन डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध हैं। इस उपलब्धि पर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. निशा झा सहित अन्य शिक्षकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

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