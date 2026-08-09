डॉ. आशा को बीएचयू में मिलेगा ‘रामायणी सम्मान’
फोटो है : भागलपुर, वरीय संवाददाता एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग की हेड डॉ.
भागलपुर, वरीय संवाददाता। एसएम कॉलेज के हिंदी विभाग की हेड डॉ. आशा तिवारी ओझा को रामायण रिसर्च काउंसिल की तरफ से ‘रामायणी सम्मान’ प्रदान किया जाएगा। 19 अगस्त को तुलसीदास जयंती के अवसर पर बनारस हिंदू विवि (बीएचयू) में सम्मान सौंपा जाएग। यह सम्मान देश के 26 चयनित लोगों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डॉ. ओझा को काउंसिल की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है। डॉ. ओझा ने बताया कि वे 11 वर्ष की अवस्था से ही विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धार्मिक, साहित्यिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रवचन एवं व्याख्यान देती रही हैं। उन्होंने श्रीरामचरितमानस में शोध किया है।
इनकी कृतियां श्रीरामचरितमानस में श्रीराम के वचन रचना तथा मानस में जनमानस चर्चित रही है। इनके प्रवचन डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध हैं। इस उपलब्धि पर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. निशा झा सहित अन्य शिक्षकों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें