Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
Follow us on Google News
share

टनकपुर के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 10 वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो.एचएल मंडोरिया ने किया। इस मौके पर सहायक प्राध्यापकों ने गढवाली और कुमाउनी गीत प्रस्तुत किए, और विद्द्यार्थियों ने शायरी तथा भक्ति गीतों का प्रदर्शन किया।

इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया

सतीश, टनकपुर। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 10 वां स्थापना दिवस मनाया। शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रो.एचएल मंडोरिया ने किया। सहायक प्राध्यापक शुभम थपलियाल और योगेश चमोला ने गढ़वाली गीत पेश किए। मोहित गड़कोटी ने मनमोहक कुमाउनी गीत पेश किए। अभिजीत यादव ने शायरी, छात्र प्रियांशु महार ने भक्ति गीत पेश किया। कार्यक्रम में उप कुल सचिव डॉ.अभिषेक पाठक, शिक्षिका अंजना समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Champawat News Champawat Latest News Tanakpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।