इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना दिवस मनाया
टनकपुर के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने 10 वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रो.एचएल मंडोरिया ने किया। इस मौके पर सहायक प्राध्यापकों ने गढवाली और कुमाउनी गीत प्रस्तुत किए, और विद्द्यार्थियों ने शायरी तथा भक्ति गीतों का प्रदर्शन किया।
सतीश, टनकपुर। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 10 वां स्थापना दिवस मनाया। शुभारंभ संस्थान के निदेशक प्रो.एचएल मंडोरिया ने किया। सहायक प्राध्यापक शुभम थपलियाल और योगेश चमोला ने गढ़वाली गीत पेश किए। मोहित गड़कोटी ने मनमोहक कुमाउनी गीत पेश किए। अभिजीत यादव ने शायरी, छात्र प्रियांशु महार ने भक्ति गीत पेश किया। कार्यक्रम में उप कुल सचिव डॉ.अभिषेक पाठक, शिक्षिका अंजना समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
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