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डॉ. अनंत प्रकाश जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यशाला में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता जिले के भारथू गांव निवासी डॉ. अनंत प्रकाश जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रभारी एवं प्राध्यापक हैं उनका चयन जर्मनी में आयोजित...

डॉ. अनंत प्रकाश जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यशाला में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता जिले के भारथू गांव निवासी डॉ. अनंत प्रकाश जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रभारी एवं प्राध्यापक हैं उनका चयन जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यशाला में सहभागिता के लिए हुआ है। यह कार्यक्रम जर्मनी के पासाउ विश्वविद्यालय तथा हैन्स ज़ाइडेल फाउंडेशन म्यूनिख के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य विषय बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य, सुशासन, विकेंद्रीकरण, नीति-निर्माण तथा प्रशासनिक सुधारों पर गहन विमर्श होगा। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं नीति-विशेषज्ञ भाग लेंगे और वैश्विक अनुभवों के आधार पर सुशासन के नए आयामों पर विचार-विमर्श करेंगे।

उनके पिता राधेश्याम शर्मा एवं शैक्षणिक जगत से जुड़े लोगों ने डॉ. अनंत प्रकाश की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे जिले के लिए गौरव का विषय बताया है।

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