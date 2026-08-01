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मुजफ्फरपुर के डॉ. अमित को आईडीसीएम ओरेशन सम्मान

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के चिकित्सक डॉ. अमित कुमार दास को वडोदरा में 'आईडीसीएम ओरेशन 2026' सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान मधुमेह और आंतरिक चिकित्सा में उनके exceptional योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने 2025 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

मुजफ्फरपुर के डॉ. अमित को आईडीसीएम ओरेशन सम्मान

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अमित कुमार दास को शनिवार को वडोदरा में आयोजित एपीकॉन-सीसीडीएस आईकॉन गुजरात चैप्टर में प्रतिष्ठित ‘आईडीसीएम ओरेशन 2026’ सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान इंडियन डायबिटीज एंड कार्डियोमेटाबॉलिक डिजीज एसोसिएशन द्वारा आंतरिक चिकित्सा और मधुमेह के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया है। इनके 2025 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और ‘इन्फ्लामेशन एंड डायबिटीज’ नामक पुस्तक लिखी है। एडीए, आईडीएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इससे पहले उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स और डायबिटीज इंडिया से भी सम्मान मिल चुका है। इस उपलब्धि से पूरे बिहार का नाम गौरवान्वित हुआ है।

Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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