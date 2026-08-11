स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग के नये विभागाध्यक्ष बने डॉ. आमिर

नए विभागाध्यक्ष के विचार

पदभार ग्रहण करने के बाद नए विभागाध्यक्ष डॉ. आमिर महमूद ने सभी आगंतुकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभाग में शैक्षणिक माहौल को और अधिक मजबूत करना, शोध कार्यों को बढ़ावा देना तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नए तकनीकी और व्यावहारिक प्रयासों को लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रो. उमेश कुमार, प्रो. कुंदन कुमार सिंह, प्रो. डीएन चौधरी, प्रोफेसर यशवंत कुमार,डॉ. रमेश सिंह, डॉ. रमेश कुमार,डॉ. अमित कुमार, डॉ. शैलेंद्र यादव, डॉ. शशिभूषण देव, डॉ. वकारुत जमा ,डॉ. फौजिया रहमान, डॉ. ट्विंकल केसरी, डॉ. अंकिता मिश्रा, डॉ. एम.डी. अरमान, डॉ. रामधनी राम, डॉ. लक्ष्मी कुमारी, डॉक्टर सलेजा सिंह, डॉ. चिंटू, डॉ. मुकेश कुमार राम,सुमन सौरभ, अंसल राज, रवि प्रसाद, नरेंद्र सिंह, अमित कुमार ओझा, नेहा कुमारी, सुमन कुमारी, ज्योति कुमार, रवि कुमार चौबे, तनवीर हैदर, अहिश ठाकुर, नीरज कुमार, जयराम, रंजीत सहित लोक प्रशासन विभाग के तमाम छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।