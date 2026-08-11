Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग के नये विभागाध्यक्ष बने डॉ. आमिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

डॉ. आमिर महमूद ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। समारोह में शिक्षकों, छात्रों और नागरिकों ने उन्हें बधाई दी। डॉ. महमूद ने शैक्षणिक माहौल और छात्रों के विकास को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया।

स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग के नये विभागाध्यक्ष बने डॉ. आमिर

आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में विभाग के वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर डॉ. आमिर महमूद ने योगदान किया।

ये भी पढ़ें:लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष बनने पर प्रो. डॉ. आमिर महमूद

कार्यभार ग्रहण समारोह

डॉ. आमिर महमूद के कार्यभार ग्रहण के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों, शोधार्थियों, छात्र-छात्राओं और प्रबुद्ध नागरिकों ने आमिर महमूद को बधाई दी।

नए विभागाध्यक्ष के विचार

पदभार ग्रहण करने के बाद नए विभागाध्यक्ष डॉ. आमिर महमूद ने सभी आगंतुकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विभाग में शैक्षणिक माहौल को और अधिक मजबूत करना, शोध कार्यों को बढ़ावा देना तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नए तकनीकी और व्यावहारिक प्रयासों को लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रो. उमेश कुमार, प्रो. कुंदन कुमार सिंह, प्रो. डीएन चौधरी, प्रोफेसर यशवंत कुमार,डॉ. रमेश सिंह, डॉ. रमेश कुमार,डॉ. अमित कुमार, डॉ. शैलेंद्र यादव, डॉ. शशिभूषण देव, डॉ. वकारुत जमा ,डॉ. फौजिया रहमान, डॉ. ट्विंकल केसरी, डॉ. अंकिता मिश्रा, डॉ. एम.डी. अरमान, डॉ. रामधनी राम, डॉ. लक्ष्मी कुमारी, डॉक्टर सलेजा सिंह, डॉ. चिंटू, डॉ. मुकेश कुमार राम,सुमन सौरभ, अंसल राज, रवि प्रसाद, नरेंद्र सिंह, अमित कुमार ओझा, नेहा कुमारी, सुमन कुमारी, ज्योति कुमार, रवि कुमार चौबे, तनवीर हैदर, अहिश ठाकुर, नीरज कुमार, जयराम, रंजीत सहित लोक प्रशासन विभाग के तमाम छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तरी

डॉ. आमिर महमूद किस विभाग के विभागाध्यक्ष बने हैं?
डॉ. आमिर महमूद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष बने हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।