झारखंड में कांग्रेस को झटका, पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार हुए AAP में शामिल

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अजय कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। झारखंड कांग्रेस के लिए यह एक तरह से बड़ा झटका है, क्योंकि अजय कुमार झारखंड में कांग्रेस के न सिर्फ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे पहले बल्कि कद्दावर नेता भी थे। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इससे आम आदमी पार्टी को फायदा मिल सकता है।

गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने आम आदमी पार्टी ज्वॉइन की। बता दें कि अजय कुमार ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

