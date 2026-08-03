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सीमैप की डॉ. आकांक्षा सिंह का यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ की वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह को सीमैप में कार्यरत रहते हुए राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड-2026 के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 4-5 दिसंबर को दिया जाएगा। डॉ. सिंह ने युवा विज्ञान अकादमी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

सीमैप की डॉ. आकांक्षा सिंह का यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए हुआ चयन

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) में फसल उत्पादन एवं सुरक्षा प्रभाग में कार्यरत वैज्ञानिक डॉ. आकांक्षा सिंह का चयन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिष्ठित नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड-2026 के लिए किया गया है। डॉ. सिंह इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यंग साइंटिस्ट, इंसा यंग एसोसिएट तथा भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की सक्रिय सदस्य के रूप में भी सम्मानित हो चुकी हैं।डॉ. आकांक्षा सिंह को यह सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के 96वें वार्षिक अधिवेशन एवं संगोष्ठी के दौरान आयोजित सम्मान समारोह में 4-5 दिसंबर को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी में दिया जाएगा। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर सीमैप के निदेशक डॉ. प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने बधाई दी है।

डॉ. आकांक्षा सिंह ने वर्ष 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर तीन प्रतिष्ठित उपलब्धियां अर्जित कर एक उल्लेखनीय ‘हैट्रिक’ बनाई है। भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी की सदस्यता, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यंग एसोसिएट के रूप में चयन तथा अब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यंग साइंटिस्ट अवार्ड के चयन हुआ है।

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