डीपीएस और आईआईटी आईएसएम धनबाद में एमओयू
रांची के डीपीएस ने आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के साथ एआई, वीआर और रोबोटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रमुख बिंदु प्राचार्या डॉ. जया चौहान के तहत विद्यालय में एक अत्याधुनिक इनोवेशन लैब की स्थापना है, जो विद्यार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षण का अवसर प्रदान करेगी।
रांची। डीपीएस रांची ने एआई, वीआर, रोबोटिक्स और भविष्य-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के साथ गुरुवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। प्राचार्या डॉ. जया चौहान ने बताया कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्कूल में अत्याधुनिक इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। इससे छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षण का अवसर मिलेगा। इस दौरान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने प्राचार्या डॉ. जया चौहान को सम्मानित भी किया।
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