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सीबीएसई जूडो में तीन गोल्ड के साथ जीते आठ मेडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा के डीपीएस ने सीबीएसई ईस्ट जोन गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप 2026-27 में कुल 8 मेडल जीते। नंदिनी यादव, पंखुड़ी श्रीवास्तव और अविअंशिका सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किए। अन्य खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। सभी विजेता खिलाड़ी नेशनल जूडो चैंपियनशिप में भाग लेंगे। प्रिंसिपल और चेयरमैन ने खिलाड़ियों को बधाई दी।

सीबीएसई जूडो में तीन गोल्ड के साथ जीते आठ मेडल

इटावा। प्रयागराज के गुरुकुल मांटेसरी स्कूल में सीबीएसई ईस्ट जोन गर्ल्स जूडो चैंपियनशिप 2026- 27 का आयोजन किया गया। जिसमे डीपीएस इटावा ने कुल 8 मेडल अपने स्कूल के नाम कर लिए। डीपीएस के जूडो कोच प्रभाकर सिंह ने बताया कि अंडर 14 आयु एवम 36 किलो भार वर्ग में नंदिनी यादव ने गोल्ड मेडल जीता तो वहीं पंखुड़ी श्रीवास्तव ने भी अंडर 17 आयु और 57 किलो भार वर्ग से अधिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। अंडर 19 आयु और 70 किलो से अधिक भार वर्ग में अविअंशिका सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता। पलक तिवारी ने भी अंडर 17 आयु और 63 किलो भार वर्ग में कड़े मुकाबले के साथ सिल्वर मेडल जीता।

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इसी प्रकार अन्वी ने भी अंडर 11 आयु एवं 35 भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया। अनु यादव ने अंडर 17 आयु और 70 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, साक्षी यादव ने अंडर 17 आयु एवम 36 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, आर्यना यादव ने भी अंडर 14 आयु एवम 44 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 5 मेडल विजेता खिलाड़ी नेशनल जूडो चैंपियनशिप हरियाणा में प्रतिभाग करेंगे। प्रिंसिपल भावना सिंह ने कहा कि हार जीत तो हर खेल का एक हिस्सा है लेकिन हमें हर एक प्रतियोगिता से प्रेरणा लेनी चाहिए। चेयरमैन डॉ विवेक यादव व वाइस चेयरमैन डॉ प्रीति यादव ने बच्चों को बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए सभी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।

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