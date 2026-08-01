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आकार आर्ट फेस्टिवल के साथ डीपीएस चास का सांस्कृतिक महोत्सव संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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डीपीएस चास में चार दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का रंगारंग समापनआकार आर्ट फेस्टिवल के साथ डीपीएस चास का सांस्कृतिक महोत्सव संपन्नआकार आर्ट फेस्टिवल के सा

आकार आर्ट फेस्टिवल के साथ डीपीएस चास का सांस्कृतिक महोत्सव संपन्न

डीपीएस चास में आयोजित चार दिवसीय अंतरसदनीय सांस्कृतिक महोत्सव का समापन शनिवार को आकार आर्ट फेस्टिवल के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन विद्यालय परिसर रंगों, कल्पनाओं और सृजनात्मक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। प्री-नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न कला प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मक क्षमता, सौंदर्यबोध और कलात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के तहत सात विभिन्न कला विधाओं का आयोजन किया गया। प्री-नर्सरी से कक्षा पहली तक के विद्यार्थियों के लिए कलर द गिवेन ड्रॉइंग, कक्षा दूसरी और तीसरी के लिए ऑन द स्पॉट पेंटिंग तथा कक्षा चौथी और पांचवीं के लिए कोलाज मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई।

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वहीं कक्षा छह से आठवीं के विद्यार्थियों ने पर्व-त्योहार विषय पर सूपा पेंटिंग बनाई। कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विश्व शांति में भारत का योगदान विषय पर पोस्टर निर्माण कर अपनी सोच को कलात्मक रूप दिया। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. मनीषा तिवारी ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य विद्यार्थियों की बहुआयामी प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें अपनी क्षमताओं को निखारने का मंच प्रदान करना है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की सराहना की।

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