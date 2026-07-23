परिभ्रमण योजना के बिल में गड़बड़ी पर 16 एचएम से शोकॉज
बेगूसराय में, डीपीओ स्थापना ने परिभ्रमण योजना में गड़बड़ी के लिए 16 स्कूलों के एचएम को शोकॉज किया है। आरोप है कि 2018-19 के परिभ्रमण मद का वाउचर महालेखाकर द्वारा आपत्ति के कारण उपलब्ध कराया गया था। निर्देश दिया गया है कि परिभ्रमण राशि प्राप्त होने के बाद का वाउचर पेश किया जाए।
बेगूसराय। परिभ्रमण योजना के बिल में गड़बड़ी के लिए डीपीओ स्थापना ने 16 स्कूलों के एचएम से शोकॉज किया है। बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के परिभ्रमण मद का वाउचर पर महालेखाकर ने आपत्ति जताई है। परिभ्रमण की राशि निर्गत करने के पूर्व का वाउचर उपलब्ध कराया गया है। डीपीओ ने शोकॉज करते हुए पूछा है कि पूर्व का वाउचर किस परिस्थिति में उपलब्ध कराया गया। निर्देश दिया गया है कि परिभ्रमण मद की राशि प्राप्त होने के बाद का वाउचर उपलब्ध कराएं। इन विद्यालयेां में मध्य विद्यालय गोपालपुर चमथा तीन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रजौड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय विष्णुपुर आहोक, मध्य विद्यालय फुलमलिक, मध्य विद्यालय गोविंदपुर, उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय पपरौर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बीहट तीन, मध्य विद्यालय लखनपुर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लखनपुर, मध्य विद्यालय सोनमा सिमरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दमदमा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलकारी बरौनी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगतपुरा व उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय फुलवड़िया शामिल है।
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