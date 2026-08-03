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दहेज के छह अलग-अलग मामलों में मुकदमे दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में दहेज के 6 मामलों में मुकदमें दर्ज किए गए हैं। विवाहिताओं ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष ने उन्हें प्रताड़ित किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से शिकायतें आई हैं, जहां पति और अन्य परिवार के सदस्यों ने अतिरिक्त दहेज की मांग की और मारपीट की।

दहेज के छह अलग-अलग मामलों में मुकदमे दर्ज

पीलीभीत। जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्र में दहेज के 6 मामलों में मुकदमें दर्ज किए गए। दहेज न देने पर विवाहिताओं ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

शिकायतें

कोतवाली के चंदोई निवासी नंदरानी ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी शादी गांव के विक्रम राना से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पति और सास ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए 31 जुलाई को ससुराल से निकाल दिया। एक अन्य मामले में थाना जहानाबाद क्षेत्र के मोहल्ला पसियापुर निवासी मुसारिफ ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी बहन नाजिया का निकाह कोतवाली के मोहल्ला फीलखाना निवासी इमरान खा से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद पति इमरान, सास जरीना बेगम, देवर रिजवान, हुसैन, ससुर नसीम खां ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए एक अगस्त मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया। तीसरे मामले में थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम खाग निवासी नीरज कुमारी ने थाना गजरौला पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसके पति सुनील कुमार, ससुर सियाराम, सांस नन्ही देवी, देवर मुनेंद्र, देवरानी नन्हीं देवी, भतीजे अंकित निवासीगत ग्राम घियोना ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूर न होने पर एक अगस्त को मारपीट कर धमाते हुए ससुराल से निकाल दिया। चौथे मामले में थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम कुटिया निवासी नीतू ने गजरौला पुलिस को बताया कि उसकी शादी ग्राम बिठौरा निवासी रानू से हुई थी। शादी के बाद पति रानू, देवर महेश, सांस भानवती ने दहेज में बाइक और 50 हजार रूपये की मांग की। इनकार करने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।

अन्य मामले

पांचवे मामले में गजरौला के बिठौरा निवासी हिमांगी ने पुलिस को बताया कि शादी बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हबीबुल्ला निवासी हिमांशू शर्मा से हुई थी। शादी के बाद पति हिमांशू, ससुर सर्वेश कुमार, सास उषा देवी, देवर पप्पू ने दहेज में बाइक और एक लाख रूपये की मांग की।, मांग पूरी न होने पर एक अगस्त को ससुराल से निकाल दिया। छठे मामले में अमरिया के धुंधरी की रीना कुमारी ने पति ज्ञान प्रकाश, ससुर नत्थू लाल, देवर मोहन स्वरूप, सास मीरा देवी, ननद सोनम और मिथलेश निवासी ग्राम अडूली थाना जहानाबाद पर दहेज के लिए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है。

सामान्य प्रश्न

पीलीभीत में कितने दहेज के मामले दर्ज किए गए हैं?
पीलीभीत में दहेज के 6 मामलों में मुकदमें दर्ज किए गए हैं।
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