दहेज के छह अलग-अलग मामलों में मुकदमे दर्ज

शिकायतें

कोतवाली के चंदोई निवासी नंदरानी ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी शादी गांव के विक्रम राना से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पति और सास ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए 31 जुलाई को ससुराल से निकाल दिया। एक अन्य मामले में थाना जहानाबाद क्षेत्र के मोहल्ला पसियापुर निवासी मुसारिफ ने कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी बहन नाजिया का निकाह कोतवाली के मोहल्ला फीलखाना निवासी इमरान खा से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद पति इमरान, सास जरीना बेगम, देवर रिजवान, हुसैन, ससुर नसीम खां ने अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए एक अगस्त मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया। तीसरे मामले में थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम खाग निवासी नीरज कुमारी ने थाना गजरौला पुलिस को बताया कि शादी के बाद उसके पति सुनील कुमार, ससुर सियाराम, सांस नन्ही देवी, देवर मुनेंद्र, देवरानी नन्हीं देवी, भतीजे अंकित निवासीगत ग्राम घियोना ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूर न होने पर एक अगस्त को मारपीट कर धमाते हुए ससुराल से निकाल दिया। चौथे मामले में थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम कुटिया निवासी नीतू ने गजरौला पुलिस को बताया कि उसकी शादी ग्राम बिठौरा निवासी रानू से हुई थी। शादी के बाद पति रानू, देवर महेश, सांस भानवती ने दहेज में बाइक और 50 हजार रूपये की मांग की। इनकार करने पर मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।