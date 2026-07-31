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गर्भवती को सीढ़ियों से धकेला पति समेत 6 पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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हरदुआगंज के भटौला गांव की सलोनी ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत की है। सलोनी का आरोप है कि उसके पति और ससुरालियों ने उससे डेढ़ लाख रुपये की मांग की और गर्भावस्था के दौरान उसे चोट पहुंचाई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है।

गर्भवती को सीढ़ियों से धकेला पति समेत 6 पर मुकदमा दर्ज

n दहेज में डेढ़ लाख रुपये नगद व खेत नाम कराने की कर रहे थे मांग हरदुआगंज, संवाददाता। कस्बा क्षेत्र के गांव भटौला निवासी सलोनी पुत्री संदीप सिंह ने पति समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

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शादी और आरोप

पीड़िता के अनुसार, उसका विवाह 4 मई 2023 को बरानदी निवासी संदीप पुत्र स्व. महेश पाल सिंह के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी में भारी दहेज देने के बावजूद पति संदीप, सास उषा देवी और देवर प्रदीप अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपए की मांग को लेकर उसे पिछले तीन साल से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। सास मायके से खेत नाम कराने का दबाव बनाती थी। पीड़िता का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान सास ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसके गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई।बीती 23 जून 2026 को आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर डंडों से पीटा। सूचना पर जब पीड़िता का भाई अमरकांत और बहन रिचा वहां पहुंचे, तो आरोपियों ने उनसे भी मारपीट की। बीच-बचाव करने आ रहे माता-पिता और चाचा को भी रास्ते में घेरकर पीटा गया। पुलिस ने पति, सास, देवर सहित रचित, लाला और भूरा के खिलाफ केस दर्ज किया है。

पुलिस कार्रवाई

एसएचओ हरिभान सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सलोनी ने किस पर केस दर्ज किया है?
सलोनी ने अपने पति समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत की है।
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