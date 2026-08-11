विवाहित को पीटकर घर से निकाला
शीशगढ़ में एक विवाहिता ने अपने पति और छह अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। नीरज का विवाह रघुवीर से 2017 में हुआ था, और शादी के बाद से उसे पैसे लाने के लिए दबाव और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
शीशगढ़, संवाददाता। क्षेत्र की विवाहिता की तहरीर पर पति समेत छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शीशगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शीशगढ़ कस्बे की नीरज पुत्री मक्खन लाल का विवाह तीन मई 2017 को रघुवीर पुत्र रामपाल निवासी मोहल्ला फूलबाग किला छावनी बरेली के साथ हुआ था। शादी में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति रघुवीर, सास कलावती, ननद चंचल पत्नी मुरारीलाल, नंदोई मुरारीलाल, सावित्री पत्नी वेदप्रकाश तथा वेदप्रकाश ने मायके से 50 हजार रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।ससुराल
वाले मांग पूरी न होने पर नीरज से मारपीट करने लगे। गाली-गलौज कर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। रुपये लाने से मना करने पर आरोपियों ने मारपीट की। जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने नीरज की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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