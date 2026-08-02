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दहेज के लिए विवाहिता को बेरहमी से पीटा, घर से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ससुरालवालों ने मारपीट कर निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शादी के बाद से पति व ससुराल वाले दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे थे, और मांग पूरी न होने पर उसे तलाक की धमकी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दहेज के लिए विवाहिता को बेरहमी से पीटा, घर से निकाला

दहेज में एक लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। बिना मांग पूरी किए बिना घर वापस आने पर तीन तलाक की धमकी भी उसे दी गई। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। रार्धना गांव निवासी रुकसार पुत्री स्वर्गीय बाबू ने बताया कि उसकी शादी पांच वर्ष पूर्व लिसाड़ी गेट मेरठ में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति व अन्य ससुराल वाले दहेज के लिए उसका उत्पीड़न कर रहे हैं।

उससे दहेज में एक लाख रुपये व बुलेट बाइक की मांग लगातार की जा रही है। पति ने मांग पूरी नहीं होने पर उसे तीन तलाक देने और उसके भाई-भाभी को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर परिजन उससे मिलने पहुंचे तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। बाद में ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मांग पूरी किए बिना वापस आने पर उसे धमकी भी दी गई। रविवार को थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को मामले से अवगत कराया और नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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