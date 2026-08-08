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दहेज में बुलेट न मिलने पर ससुरालियों ने विवाहिता को भगाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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मऊआइमा। मऊआइमा इलाके के युवक की शादी बहरिया क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि

दहेज में बुलेट न मिलने पर ससुरालियों ने विवाहिता को भगाया

मऊआइमा इलाके के युवक की शादी बहरिया क्षेत्र में हुई थी। आरोप है कि युवक और उसके परिजन दहेज में बुलेट की मांग करने लगे न देने पर गालियां देते हुए मारे पीटे और जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया । विवाहिता के पिता ने बेटी के ससुरालियों के खिलाफ केस कराया है। बहरिया थाना क्षेत्र के सेंवाडीह निवासी मोहम्मद नसीम पुत्र हमीद का कहना है कि उसने जमीन बेच कर किसी तरह अपनी बेटी जीनत बानो की शादी 2020 में मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम खोजापुर में किया था। बेटी का पति मुंबई में रहता है। जब जब आता है अपने माता पिता से मिलकर बेटी से दहेज में बुलेट लाने की मांग करता है।

नसीम का आरोप है कि बेटी इन दिनों बेटी का पति मुंबई से आया हुआ है। आते ही बुलेट की मांग करने लगा बुलेट न मिलने पर जीनत बानो को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा मार पीट कर मायके भगा दिया। शनिवार को नसीम अपनी पुत्री जीनत बानो को थाने लाकर आप बीती बताई तथा तहरीर दी। नसीम की तहरीर पर पुलिस ने जीनत के पति रिजवान, ससुर मोहीउद्दीन और सास निवासी खोजापुर मऊआइमा के खिलाफ दहेज प्रथा का केस दर्ज कराया है।

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