Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति सहित चार के खिलाफ दहेज हत्या का केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
Follow us on Google News
share

रुद्रपुर के शीतल माझा गांव में हाल ही में एक विवाहिता रिसू यादव की मौत के मामले में पति और सास सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। 2020 में हुई शादी के बाद से रिसू को ससुराली जनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था।

पति सहित चार के खिलाफ दहेज हत्या का केस

रुद्रपुर, हिन्दुस्तान संवाद। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शीतल माझा गांव में दो दिन पूर्व एक विवाहिता की मौत हो गई थी। जिसमें पुलिस ने पति और सास सहित चार के खिलाफ पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज की है।सुरौली थाना क्षेत्र के जोकहा खास गांव के रहने वाले मनोज यादव पुत्र अमृत यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि बहन रिसू यादव की शादी 2020 में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शीतल माझा गांव के रहने वाले उपेन्द्र यादव के साथ हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही ससुराली दहेज के लिए रिसू को प्रताड़ित करते थे।

रविवार को रिसू यादव का शव घर के कमरे में फंदे से लटकता मिला था। उन्होंने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने मृतका रिसू के पति उपेन्द्र यादव, सास पार्वती देवी, जेठानी गंुजन यादव व भसुर शैलेन्द्र यादव के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Latest News Crime News Deoria News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।