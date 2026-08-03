बाइक न मिलने पर विवाहिता कमरे में कैद, पति समेत 6 पर केस

दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता को ससुराल वालों ने कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। बीमार होने पर उसका इलाज भी नहीं कराया गया। अंत में विवाहिता ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

खागा। दहेज में बाइक न मिलने पर ससुरालीजन विवाहिता को कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। बीमार होने पर उसका इलाज भी नहीं कराया गया। सब्र का बांध टूटने पर विवाहिता ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली क्षेत्र के अमांव निवासी शबाना बानो का विवाह दो नवंबर 2024 को गांव में ही समसुल कमर उर्फ शिब्लू पुत्र इलियास के साथ हुआ था। पीड़िता ने बताया कि परिजनों ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही वलीमा पर ससुराल पक्ष ने ताना मारना शुरू कर दिया कि बाइक क्यों नहीं दी गई, जिससे उनकी बेइज्जती होती है। जब पीड़िता ने अपने पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए असमर्थता जताई तो उसका उत्पीड़न और बढ़ा दिया गया। शादी के दो महीने बाद ही पति विदेश चला गया। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समसुल कमर, ससुर इलियास, सास शाहीन, ननद कुलसुम, राहिल और देवर मोहम्मद आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बीमारी की हालत में कमरे में किया कैद विवाहिता का आरोप है कि पति के विदेश जाने के बाद ससुर इलियास, सास शाहीन, ननद कुलसुम व राहिल और देवर मोहम्मद आमिर उर्फ छोटू ने मिलकर जुल्म ढाने लगे। लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से वह बीमार पड़ गई। जब तबियत ज्यादा बिगड़ी तो आरोपितों ने उसे एक कमरे के अंदर बंद कर बाहर से कड़ी लगा दी और पूरा दिन उसे उसी हाल में भूखे-प्यासे तड़पते हुए छोड़ दिया जाता था.

भाई के पहुंचने पर हुआ खुलासा पीडिता भाई किसी काम से बहन की ससुराल पहुंचा तो वह बहन की हालत देख दंग रह गया। भाई ने बहन के ससुर इलियास से बात की तो उसने बेरहमी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसे मर जाने दो, हम इसका इलाज नहीं कराएंगे। 20 फरवरी को ससुरालियों ने विवाहिता और उसके भाई के साथ मारपीट की और दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। भाई अपनी बीमार बहन को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गया। बाद में जब वह उसे वापस ससुराल छोड़ने गया तो आरोपितों ने घर के अंदर घुसने नहीं दिया। पीड़िता ने पति से संपर्क करना चाहा तो उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया.