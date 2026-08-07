दहेज की मांग पूरी न होने पर बहू को पीटा, घर से निकाला
तरबगंज की राधिका देवी ने अपने पति, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज के लिए मारपीट का मामला दर्ज कराया है। विवाहिता को डेढ़ साल तक प्रताड़ित किया गया और घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
तरबगंज, संवाददाता। दहेज में पांच लाख रुपये की नकदी और कार की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने विवाहिता के साथ डेढ़ साल तक मारपीट और उत्पीड़न किया। तंग आकर विवाहिता ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित की तहरीर पर पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खालेदुवरा सिंगहा चंदा निवासिनी राधिका देवी पत्नी संदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी आठ वर्ष पूर्व उनकी शादी वजीरगंज थाना क्षेत्र के लोहसा कुर्मीगांव निवासी संदीप कुमार पुत्र रोशनलाल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान-दहेज भी दिया था।
आरोप है कि शादी के पांच साल बाद पति संदीप, ससुर रोशनलाल और देवर रवि दहेज में पांच लाख रुपये और कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर तीनों उसे आए दिन अभद्रता करते और मारते-पीटते थे। डेढ़ साल पहले तीनों ने मिलकर उसे बुरी तरह पीटकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने मायके में रहकर जीवन यापन कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति संदीप कुमार, ससुर रोशनलाल और देवर रवि के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रह है।
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