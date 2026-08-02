दहेज के लिए दो बेटियों के साथ महिला को निकाला
बांदा की सरवरी पत्नी कल्लू ने अपनी बेटी शहनाज बानों के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। शादी के छह साल बाद, ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग की और शहनाज को प्रताड़ित किया। पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बांदा। बिसंडा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर निवासी सरवरी पत्नी कल्लू ने बेटी के ससुराली जनों पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया बेटी शहनाज बानों की शादी छह साल पहले बबेरू के हरदौली निवासी शोयल उर्फ बिल्लू पुत्र अनवर के साथ की थी। विवाह में खूब दहेज दिया। ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में बाइक व दो लाख नकद की मांग करते रहे। इसी बात पर बेटी को मारपीट कर व भूखा रखते हुए प्रताड़ित किया। पांच वर्ष तक वह ससुराल में उत्पीड़न सहती रही। इस बीच उसके दो बेटियां हुईं। एक मई 2025 को ससुरालीजनों ने बेटी को पीटा और दो बच्चियों के साथ उसे घर से भगा दिया।
तब से वह मायके में है। कई बार समझाने का प्रयास किया, पर बात नहीं बनी। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष के आदेश पर पुलिस ने पति समेत पांच के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें