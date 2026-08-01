64 किमी रेललाइन दोहरीकरण का काम जल्द
दरभंगा-सीतामढ़ी रेल लाइन का दोहरीकरण टेंडर ₹407 करोड़ की लागत से फाइनल हो गया है। सांसद डॉ. गोपाल ठाकुर ने बताया कि शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इस परियोजना से मिथिला क्षेत्र में माता जानकी के सम्मान में मदद मिलेगी और दरभंगा तथा सीतामढ़ी के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे।
बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। दरभंगा-सीतामढ़ी रेल लाईन दोहरीकरण के लिए टेंडर फाइनल हो गया है। 407 करोड़ की लागत से 64 किलोमीटर की इस रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। अब शीघ्र ही निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को दरभंगा सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में माता जानकी के सम्मान के लिए केंद्र सरकार की यह पहल वरदान साबित होगी। सांसद डॉ. ठाकुर ने शुक्रवार को संसद भवन स्थित रेल मंत्रालय के कार्यालय में रेल तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर इसके लिए आभार प्रकट किया।
इस दौरान सांसद डॉ. ठाकुर ने उनके साथ दरभंगा की निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।सांसद ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम में बन रहे माता जानकी मंदिर की महत्ता के दृष्टिकोण से दरभंगा-सीतामढ़ी रेल लाइन दोहरीकरण कार्य को महत्वपूर्ण बताया। कहा कि इस रेल लाइन के दोहरीकरण हो जाने से मिथिला, कोसी तथा सीमांचल से नरकटियागंज होकर गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों को सुविधा होगी। इससे सीतामढ़ी और दरभंगा के बीच सांस्कृतिक संबंध को नया आयाम मिलेगा।
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