दान सिंह की पहली पत्नी रजनी की मौत का राज बरकरार

रामपुर। आग लगाकर पत्नी और पुत्र को मारने के आरोपी दान सिंह की पहली पत्नी की मौत का राज दो माह बाद भी बरकरार है। जबकि,मिलक पुलिस द्वारा इस प्रकरण की जांच दो माह पहले शुरू की गई थी। अब इस प्रकरण में आरोपी दान सिंह ने रामपुर जिला कारागार से दूसरी पत्नी महिला सिपाही लता के परिवार को फोन पर मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि पीड़ित परिवार बयान देकर उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करें। वह खुद पहली पत्नी की मौत के मामले की जांच होने की बात कहता नजर आ रहा है। गंज कोतवाली क्षेत्र में 25 फरवरी की रात कार में आग लगने से मिलक कोतवाली क्षेत्र के बेहटरा गांव की महिला आरक्षी 23 वर्षीय लता और तीन वर्षीय उसके बेटे लड्डू की मौत हो गई थी। मृतका के पति दान सिंह ने दावा किया था कि एक डंपर ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। इससे कार में आग लग गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लता के सिर पर हथौड़ी से प्रहार किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दान सिंह व उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रकरण की विवेचना के दौरान सामने आया कि दान सिंह की पहली पत्नी की मौत भी सड़क दुर्घटना में हुई थी। पुलिस को दान सिंह के पिता ने बताया कि उस दौरान बाइक को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद बाइक का मात्र इंडीकेटर टूटा था। इसके अलावा बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस का शक और बढ़ गया है। जिसके बाद उस समय रामपुर पुलिस अधीक्षक रहे सोमेंद्र मीना ने इसकी जांच मिलक पुलिस को सौंपी थी। जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली थी। साथ ही इस मामले में पुलिस जांच में सामने आया था कि दान सिंह ने 2020 में दुर्घटना के बाद अपनी पहली पत्नी रजनी को मुरादाबाद के एक जान पहचान के अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां रजनी तीन दिन तक भर्ती रही थी। उस समय पुलिस को मामले की जांच में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जिससे उसकी मौत सड़क हादसा नहीं हत्या लगीं थी.