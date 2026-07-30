दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद, दो को 10-10 साल कैद

करीब दस वर्ष पुराने बहजोई थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)/विशेष न्यायाधीश, संभल की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने हत्या के मामले में योगेंद्र और अवधेश उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं ध्यान सिंह और राजेश को हत्या के प्रयास के मामले में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 19 दिसंबर 2015 की शाम वादी का भाई साहूकार सिंह अपने निजी कार्य से रामोतार सिंह के घर जा रहा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे योगेंद्र पुत्र झम्मन सिंह, झम्मन सिंह, अवधेश उर्फ पप्पू, ध्यान सिंह, घनश्याम, महानंदी और राजेश ने हमला कर दिया। शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि योगेंद्र ने अवैध रायफल से साहूकार सिंह के सिर में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर उनका भतीजा अनुज मौके पर पहुंचा तो अवधेश उर्फ पप्पू ने उसे भी रायफल से गोली मार दी, जो उसके पेट में लगी। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें ओमपाल और शकुंतला भी गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की मदद से साहूकार सिंह और अनुज को उपचार के लिए मुरादाबाद ले जाया गया, लेकिन रास्ते में दोनों की मौत हो गई। वहीं घायल ओमपाल और शकुंतला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की वजह दोनों पक्षों के बीच चली आ रही पुरानी रंजिश बताई गई थी। घटना के बाद वादी राजू यादव की तहरीर पर थाना बहजोई में मुकदमा अपराध संख्या 925/2015 दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया。