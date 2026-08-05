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पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपति की हत्या की, पुत्रवधू गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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नावाडीह थाना क्षेत्र के कुकुरलीलवा गांव में एक पड़ोसी ने झगड़े के चलते बुजुर्ग दंपति जानकी महतो और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आई पुत्रवधू भी घायल हो गई। आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव में दहशत का माहौल है।

पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपति की हत्या की, पुत्रवधू गंभीर
पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से बुजुर्ग दंपति की हत्या की, पुत्रवधू गंभीर

नावाडीह थाना क्षेत्र के कुकुरलीलवा गांव में बुधवार सुबह हुए दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आपसी विवाद में पड़ोसी राजू सिंह ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला कर बुजुर्ग दंपति जानकी महतो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची उनकी पुत्रवधू पर भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही नावाडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद को घटना का कारण बताया जा रहा है।

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वारदात के बाद आरोपी राजू सिंह ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

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