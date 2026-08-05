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रेस्टोरेंट में हत्या मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती के देईसांड़ कस्बे के एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में नग्न अवस्था में मिले रामरूप की हत्या के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट संचालक और उसके साथी ने मिलकर रामरूप की बेरहमी से हत्या की। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के लिए रवाना कर दिया है।

रेस्टोरेंट में हत्या मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार

बस्ती। लालगंज थानाक्षेत्र के देईसांड़ कस्बे स्थित रेस्टोरेंट के बेसमेंट में नग्न अवस्था में मिले अधेड़ की हत्या के दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई प्रदीप कुमार की तहरीर पर पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक देईसांड़ निवासी धीरज चौधरी और संतकबीरनगर के इटौवा गांव निवासी मुलायम यादव पर हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया था। एसएचओ विनय कुमार पाठक ने बताया कि दोनों नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया गया। संतकबीरनगर के महुली थानाक्षेत्र के भोगीपुर गांव निवासी रामरूप उर्फ झकड़ी (45) पुत्र गंगाराम देईसांड़ बाजार स्थित रेस्टोरेंट में रहकर काम करता था।

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बीते रविवार दोपहर रेस्टोरेंट के बेसमेंट में उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया था। बाद में शव की पहचान रामरूप उर्फ झकड़ी के रूप में हुई। मृतक के भाई प्रदीप कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि शनिवार रात करीब 11 बजे रेस्टोरेंट संचालक धीरज चौधरी व उसके साथी मुलायम ने रामरूप के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। एसएचओ विनय कुमार पाठक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगने से मौत की पुष्टि होने व तहरीर के आधार पर दोनों आरोपितों पर केस दर्ज किया गया था। मंगलवार को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट भेज दिया गया।

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