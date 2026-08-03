शिक्षकों के लिए जनरेटिव एआई का प्रशिक्षण शुरू
जनरेटिव एआई शिक्षण, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में आईबीएम स्किल्स बिल्ड के प्रशिक्षक अमन
देहरादून। प्रमुख संवाददाता जिज्ञासा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए जनरेटिव एआई विषय पर पांच दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ सोमवार को हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नवीनतम उपयोगों से परिचित कराना और शिक्षण, अनुसंधान व मूल्यांकन में इसके प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा देना है।मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट प्रो. इरफान खान ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उच्च शिक्षा के भविष्य को नई दिशा दे रहा है और शिक्षकों को बदलती तकनीकों के साथ स्वयं को लगातार अपडेट रखना होगा। प्रो वाइस चांसलर प्रो. संदीप कौटिश ने कहा कि जनरेटिव एआई शिक्षण, अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।कार्यक्रम
में आईबीएम स्किल्स बिल्ड के प्रशिक्षक अमन श्रीवास्तव ने जनरेटिव एआई टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और शिक्षा व शोध में एआई आधारित नवाचारों पर प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रतिभागी शिक्षकों ने विभिन्न एआई टूल्स का व्यावहारिक अभ्यास भी किया। कार्यक्रम में डीन रिसर्च एवं निदेशक आईक्यूएसी प्रो. डॉ. मनीष शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ. जसनदीप सिंह सहित विभिन्न संकायों के डीन, विभागाध्यक्ष और फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें