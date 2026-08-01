दून की पावनी छाबड़ा बनीं मिस टीन टूरिज्म ग्लोब
अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया भारत का मानदेहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून की पावनी छाबड़ा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए मिस
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। दून की पावनी छाबड़ा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए मिस टीन टूरिज्म ग्लोब-2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। फिलीपींस की एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था फिलीपिनो द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में जापान, रूस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, दुबई सहित कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पावनी ने भारतीय संस्कृति, आत्मविश्वास, प्रतिभा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के दम पर निर्णायकों का दिल जीतते हुए यह सम्मान हासिल किया। दून में पली-बढ़ी पावनी की यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने विश्व मंच पर न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और युवा प्रतिभा को भी वैश्विक पहचान दिलाई।
उनका सफर यह संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर छोटे शहरों से निकले सपने भी विश्व स्तर पर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें